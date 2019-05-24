Церковный конфликт: Епифаний рассказал, накажут ли Филарета

По словам патриарха ПЦУ, нет канонических оснований для того, чтобы кого-то за что-то наказывать.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, отказавшийся выполнять Устав ПЦУ и заявивший о существовании Киевского патриархата, не будет нести ответственность за конфликт, который развернулся в церкви.

Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время брифинга после заседания священного Синода УПЦ, передает ТСН.

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"Нет, абсолютно. Не было ни одного предложения о наказании, потому что нет канонических оснований для того, чтобы наказывать кого-то за что-то. Поэтому все пытались убедить, доказать, что та позиция, которая была обнародована до этого времени, является разрушительной", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, после заседания Синода в пятницу, 24 мая, митрополит Православной церкви Епифаний заявил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря 2018 года не подписал управление уставу, который приняли во время Объединительного собора.