Филарет отказался выполнять устав ПЦУ – Епифаний

По словам Епифания, управление уставом, который приняли во время Объединительного собора 15 декабря 2018 года, не подписал только патриарх Филарет.

В пятницу, 24 мая, после заседания Синода митрополит Православной церкви Епифаний сообщил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря 2018 года не подписал управление уставом, который приняли во время Объединительного собора.

Об этом сообщает ТСН.

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"Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданиям, священным писанием и принятым 15 декабря 2018 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом", - заявил Епифаний.

По его словам, во время сегодняшнего Синода стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в Православной церкви Украины и заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Но Филарет продолжил настаивать на том, что Киевский патриархат еще существует и его не сняли с регистрации.

«Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ", - рассказал митрополит.

"Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался на своем", - подытожил он.

Напомним, сегодня на территории Национального заповедника "София Киевская" прошел синод Православной церкви Украины.

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он также считает, что такая попытка планируется снова. Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а потом добиться признания Украинской церкви патриархатом.