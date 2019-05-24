Кернес уехал за границу, проигнорировав суд в Полтаве

По информации адвокатов Кернеса, он уехал за границу на лечение.

Полтавский апелляционный суд в очередной раз перенес рассмотрение жалоб на решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников по обвинению в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году.

Как сообщает корреспондент УНИАН, заседание суда перенесено из-за неявки Кернеса.

Адвокат мэра Харькова Александр Гунченко заявил, что его подзащитный находится на лечении за границей и попросил суд перенести заседание.

При этом адвокат не назвал страну, куда отправился на лечение его подзащитный. Он также не владеет информацией, когда Кернес вернется в Украину.

Прокуроры и адвокаты пострадавших считают, что Кернес умышленно затягивает процесс, не являясь на заседания, а суд неоднократно отказывал в приводе обвиняемого.

Заслушав стороны, суд постановил отложить рассмотрение дела на более поздний срок.

«Когда Кернес вернется в Украину, вы нам сообщите, и мы назначим дату судебного заседания», - сказал судья адвокату Гунченко.

Справка УНИАН. Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году.

2 марта 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Прокуратура и пострадавший Сергей Ряполов обжаловали это решение.

Жалобы сторон рассматривает Полтавский апелляционный суд. Заседание суда несколько раз переносились в связи с неявкой Кернеса из-за болезни.