В Константиновке задержали военных, из-за которых произошло смертельное ДТП - Аброськин



Как сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, он уже едет в Константиновку, чтобы лично разобраться в трагедии.

”Виновников ДТП, двоих военнослужащих, задержали и передали в военную прокуратуру”, - написал Аброськин.

Главный милиционер области заявил, что уже доложил о ситуации главе МВД Арсену Авакову, который дал указание провести все необходимые следственные действия с целью документирования указанного преступления.

”Преступники понесут наказание, кем бы они не были”, - добавил Аброськин.

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Как сообщалось ранее,в Константиновке на улице начали собираться местные из-за смертельного наезда украинской БМД на женщину с детьми.

Сегодня днем в Константиновке БМД под управлением украинских военнослужащих стала причиной смертельной аварии. Под колеса боевой машины попали трое человек. Вследствие трагического инцидента 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и малолетний ребенок, находившийся в коляске, получили ранения и были госпитализированы.