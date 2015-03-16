В Константиновке задержали военных, из-за которых произошло смертельное ДТП - Аброськин

22:09, 16 марта 2015
Общество
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Сегодня, 16 марта, в Константиновке Донецкой области задержаны военные, из-за которых произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

facebook.com/vladymyr.berezin


Как сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, он уже едет в Константиновку, чтобы лично разобраться в трагедии. 

”Виновников ДТП, двоих военнослужащих, задержали и передали в военную прокуратуру”, - написал Аброськин. 

Главный милиционер области заявил, что уже доложил о ситуации главе МВД Арсену Авакову, который дал указание провести все необходимые следственные действия с целью документирования указанного преступления. 

”Преступники понесут наказание, кем бы они не были”, - добавил Аброськин. 

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Как сообщалось ранее,в Константиновке на улице начали собираться местные из-за смертельного наезда украинской БМД на женщину с детьми.

Сегодня днем в Константиновке БМД под управлением украинских военнослужащих стала причиной смертельной аварии. Под колеса боевой машины попали трое человек. Вследствие трагического инцидента 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и малолетний ребенок, находившийся в коляске, получили ранения и были госпитализированы.

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