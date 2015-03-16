Мэр Одессы из-за терактов хочет установить на улицах видеокамеры и усилить патрулирование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил на аппаратном совещании.

В частности, он распорядился внести соответствующие изменения в программу «Безопасный город».

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«Мы все знаем, что у нас происходит - взрывы. Слава Богу, что никто не пострадал. Тот, кто это (взрывы) устраивает, хочет, чтобы Одесса из миролюбивого города превратилась в очаг нестабильности, в очаг беспокойства. Мы должны все сделать для того, чтобы обезопасить город», - заявил Труханов.

Он отметил, что установка камер наружного наблюдения имеет целью, в первую очередь, предотвращение взрывов и увеличение раскрываемости преступлений.

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось видео взрыва в офисе "Самопомич" в Одессе.