Мэр Одессы из-за терактов хочет установить на улицах видеокамеры и усилить патрулирование
Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился в связи с терактами предусмотреть расходы на установку на улицах камер видеонаблюдения и усилить патрулирование.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил на аппаратном совещании.
В частности, он распорядился внести соответствующие изменения в программу «Безопасный город».
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«Мы все знаем, что у нас происходит - взрывы. Слава Богу, что никто не пострадал. Тот, кто это (взрывы) устраивает, хочет, чтобы Одесса из миролюбивого города превратилась в очаг нестабильности, в очаг беспокойства. Мы должны все сделать для того, чтобы обезопасить город», - заявил Труханов.
Он отметил, что установка камер наружного наблюдения имеет целью, в первую очередь, предотвращение взрывов и увеличение раскрываемости преступлений.
Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось видео взрыва в офисе "Самопомич" в Одессе.