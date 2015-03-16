СБУ задержала 2 группы террористов, причастных к взрывам в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«В настоящее время задержано 5 граждан, которые обоснованно подозреваются в организации и совершении терактов, изготовлении самодельных взрывных устройств. Сейчас продолжаются мероприятия по задержанию остальных членов групп», - сказал он.

По словам Лубкивского, среди задержанных - житель Одессы 1985 года рождения, который дезертировал из рядов украинской армии и может быть причастен по меньшей мере к трем терактам в Одессе.

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В тайниках изъяты пистолеты, карабин СКС, более 20 гранат Ф-1 и РГД-5, 16 РПГД-22,16 тыс. патронов к разному оружию, 34 запала.

Как отметил Лубкивский, использованные злоумышленниками в месте терактов взрывные устройства идентичны. Установлено, что к их изготовлению причастен задержанный житель Николаева, 1993 года рождения. Во время обыска у него изъято подготовленное для очередного преступления взрывное устройство мощностью 3,5 кг в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, это устройство планировалось использовать для подрыва еще одного волонтерского центра в Одессе.

Как сказал Лубкивский, такое же взрывное устройство было обнаружено еще у одного подельника одной из банд, 1986 года рождения. По заключениям экспертов, взрывчатка идентична той, которая была использована злоумышленниками 27 декабря прошлого года, в результате чего погиб работник коммунальных служб, а также 3 февраля при подрыве офиса одной из политических сил.

По словам советника председателя СБУ, в ходе интенсивных оперативных мероприятий, действуя на упреждение, спецслужба задержала со значительным арсеналом оружия члена радикальной организации, которая входит в сферу влияния так называемого “православного казачества”.

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Установлено, что в послужном списке одессита - наемничество в вооруженных конфликтах на территории других государств. Кроме того, задержанный входит в группу, которая совершала подрывы финансовых учреждений в Одессе. При обыске помещения злоумышленника найдены и изъяты боеприпасы, холодное оружие, пророссийские агитационные материалы.

Кроме того, законсервированный тайник с боеприпасами и элементами самодельных взрывных устройств обнаружено в арендованном гараже активного участника одесского Антимайдана, который был завербован террористами “ДНР” и стал боевиком одного из незаконных военизированных формирований на Донбассе.