Зеленский подарил полицейской букет цветов

Новоизбранный президент вручил букет по дороге от Рады к зданию Администрации президента.

Президент Украины Владимир Зеленский, по дороге от Верховной Рады к Администрации президента, подарил букет роз женщине-полицейской.

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"Мне здесь подарили цветы, можно я вам (подарю. - ред.)" - сказал он, вручая букет роз.

Полицейская дежурила в центре Киева вместе с коллегами во время инаугурации Зеленского в здании парламента.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Во втором туре выборов он набрал рекордных 73,22% голосов, тогда как его оппонент Петр Порошенко - 24,45%. Официальные результаты выборов были объявлены 30 апреля, однако депутаты смогли назначить дату инаугурации только 16 мая.

Зеленский принес присягу президента Украины и официально возглавил государство. Сразу после этого он объявил о роспуске Верховной Рады.