"Погром": Музей революции достоинства раскритиковал активистов за снос забора на Институтской

В музее заявили, что противопоставление Мемориала следствию "ложное и спекулятивное".

Администрация Национального мемориального комплекса героев Небесной сотни – музея Революции достоинства отреагировала на разрушение активистами забора возле места строительства мемориала на улице Институтской в Киеве.

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В заявлении на сайте музея подчеркнули, что забор является обязательным элементом на строительной площадке. Среди прочего, он защищал демонтированную на улице брусчатку от хищения.

Отмечается, что ситуация со строительством Мемориала показательна и не стала неожиданной.

«Странно, что аргументы "против" появились через более чем год после обнародования результатов конкурса, именно сейчас. Что, неужели нет правовых инструментов обжалования "неправомерных" и "преступных" действий со стороны Музея?», – говорится в заявлении.

В музее подчеркнули, что никогда не игнорировали нужды следствия, если имели информацию о них.

«Противопоставление Мемориала следствию ложное и спекулятивное. И кому – то выгодное...

Последнее и основное: какими бы ни были мотивы каждой из сторон, мы не можем позволить дискредитировать память о Героях Небесной Сотни и образ Майдана как места единения и взаимопонимания людей ради общей цели.

Поэтому снова и снова призываем "борцов за справедливость", прежде чем нападать, валить, обвинять, пристально анализировать, не является ли искаженной очередная "сенсация". И идти на коммуникацию, знать аргументы другой стороны и прислушиваться к мнению остальных граждан», - отмечается в заявлении.

Музей призвал к поиску компромиссного решения, без использования силовых методов.

"Одновременно отмечаем, что компромисс, которого хотим достичь, является компромиссом не между Музеем и протестующими, а между двумя общественными запросами. И отказ от появления Мемориала на аллее состоянию на сегодня или применение силовых методов, как было сегодня, не может быть этим компромиссным решением", - указали в музее.

Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать любые работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

13 мая начались подготовительные строительные работы в нижней части улицы Институтской. Там с помощью трактора было снято около 70 кв. м брусчатки. После того, как туда пришли активисты из общественной инициативы «Сохранить Институтскую», его работа была заблокирована.

Накануне сообщалось, что активисты разрушили забор на улице Институтской на месте строительства Музея Революции достоинства.Несколько десятков молодых людей из организации “СІЧ” за 10 минут разбили забор, который отгораживает улицу Институтскую от Крещатика и до верхнего выхода станции метро “Крещатик”.