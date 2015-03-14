Чубаров назвал три условия возврата Крыма Украине

"Самое главное — это усиление санкций против России, для того чтобы ослабить Россию. Чтобы добиться этого, нам нужно ловить сигналы. Запад нам говорит:" Дайте нам шанс помочь вам и себе", — сказал Чубаров в эфире ток-шоу "Черное зеркало", передают "Подробности".

Такими же важными условиями лидер крымских татар назвал предоставление Украине оружия и проведения экономических реформ.

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"Второе —- это оборона, совершенное летальное оружие. Третье — это экономика, право и правосудие. Эти три фактора дадут нам мир и вернут Крым", — считает Чубаров.