Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца - указ
19:12, 18 мая 2019Общество
124 0
Праздник установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.
В Украине будут отмечать День отца \ УНИАН
Президент Петр Порошенко постановил ежегодно в третье воскресенье июня отмечать в Украине День отца.
Читайте такжеВ Украине официально будут отмечать День отца: дата
Текст соответствующего указа от 18 мая обнародован на сайте главы государства.
Отмечается, что документ подписан с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Как сообщал УНИАН, 8 мая Кабинет министров одобрил проект указа президента о праздновании Дня отца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter