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Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца - указ

19:12, 18 мая 2019
Общество
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В Украине будут отмечать День отца \ УНИАН

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Текст соответствующего указа от 18 мая обнародован на сайте главы государства.

Отмечается, что документ подписан с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Кабинет министров одобрил проект указа президента о праздновании Дня отца.

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Теги: #Украина#праздник#отец