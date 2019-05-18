Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца - указ

Праздник установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Президент Петр Порошенко постановил ежегодно в третье воскресенье июня отмечать в Украине День отца. Читайте такжеВ Украине официально будут отмечать День отца: дата Текст соответствующего указа от 18 мая обнародован на сайте главы государства. Отмечается, что документ подписан с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей. Указ вступает в силу со дня опубликования. Как сообщал УНИАН, 8 мая Кабинет министров одобрил проект указа президента о праздновании Дня отца.

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