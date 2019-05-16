У скандальной палатки в центре Харькова появились соседи (фото, видео)

Участники союза сообщили об акции полиции и позиционируют себя как пикет.

Рядом с палаткой «Все для победы» свой навес установили участники Харьковской областной общественной организации «Союз ветеранов АТО».

Зеленый навес с символикой организации появился на майдане сегодня, сообщает UA: Харьков.

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Участники союза сообщили об акции полиции и позиционируют себя как пикет, рассказал председатель организации Павел Федоров.

«Мы сообщили в МВД и городские службы о том, что мы проводим пикет на площади возле палатки «Все для победы». Рядом мы установили свою. В ней мы консультируем людей, участников боевых действий, занимаемся реабилитационными вопросами. Конечно, мы поддерживаем Евромайдан и палатку. Мы не можем оставаться в стороне от всех проблем, ведь мы вместе с 2014 года. Каждый воспринимает это так, как захочет. Если думаете, что мы поставили свою палатку на поддержку Евромайдана — сделаем так. Можно трактовать и по-другому. Это не имеет значения», — сказал Федоров.

Датой завершения пикета в своей заявке члены союза указали 31 декабря 2019 года.

Отметим, что первое заседание в Харьковском окружном административном суде по иску горсовета относительно ограничения права на мирное собрание на площади Свободы назначено на пятницу, 17 мая.

Заседание назначено на 11.00, сообщается в расписании на сайте суда.

Судья — Владислав Егупенко. Стороны по делу: истец — Харьковский городской совет, представитель истца — Игорь Козак, ответчик — Михаил Лебедь. В качестве третьих лиц указаны: прокуратура Харьковской области, Харьковская областная государственная администрации, Главное управление ГСЧС в Харьковской области, Главное управление Нацполіції в Харьковской области, Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.