"Кернес расшатывает город": в Харькове митинговали против демонтажа палатки волонтеров (фото, видео)

Участники акции подписали обращение с требованием не демонтировать палатку помощи украинским военным, завтра его отнесут в мэрию.

В Центре Харькова состоялся митинг против сноса палатки волонтеров “Все для победы”, где собирают помощь для украинских военных.

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Стрим с места событий велся в Facebook организации “Инфоцентр Евро Харьков”.

В публикации с анонсом акции отмечается, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который выступает за снос палатки, “расшатывает город”.

"Кернес затеял какую-то свою игру, он расшатывает город, снова провоцирует противостояние. Мы помним 2004 год, выстояли в 2013, дали достойный отпор в 2014, прошли кровавый 2015 год. Сегодня 2019, он, пользуясь ситуацией смены власти расшатывает Харьков, ведет антиукраинскую риторику, снова желает уничтожить то, что напоминает Украину. Но что бы он не хотел, его надо остановить немедленно”, - говорится в сообщении.

Как сообщил в Facebook "UA Харьков", участники акции подписали на площади Свободы обращение с требованием не демонтировать палатку. Завтра его отнесут в мэрию.

Участники шествия дошли до площади Конституции. Там акция завершилась.

По подсчетам правоохранителей, в шествии приняли участие около 600 человек, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Харьковщины Оксана Калмыкова.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название — имени маршала Жукова. Кроме того, Кернес хочет убрать с площади Свободы палатку волонтеров.