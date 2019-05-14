"Раздор - это подарок для Кремля": активисты возле резиденции Филарета призывали к церковному единству

Акция состоялась у резиденции почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета в Киеве.

Активисты призвали почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета и предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания к пониманию и единству.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве на улице Пушкинской, возле резиденции патриарха Филарета состоялась акция членов общественной организации "Корпус защитников Революции Достоинства».

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Участники акции держали в руках плакаты: "Призываем к единству!", "Единая православная церковь - единая Украина", "Православная церковь Украины - основа национальной безопасности".

Они зачитали письмо, в котором призвали священнослужителей к пониманию и единству.

"В последнее время мы получаем тревожные новости о попытке "восстановить" Киевскую патриархию и созыве отдельных сборов для изменения устава новосозданной Православной церкви Украины.

Подчеркиваем, что раздор в наконец образованной соборной православной украинской церкви представляет угрозу национальной безопасности и станет лучшим подарком Кремлю. Миллионы украинских верующих могут стать заложниками недоразумений высшего духовенства Украинского государства. Поэтому сегодня мы призываем всех церковных представителей к пониманию и единству ради сохранения Православной церкви Украины", - сказано в письме.

Участники акции пытались передать письмо в резиденцию, однако к ним никто не вышел.

Участница акции Олеся Горяйнова заметила, что это письмо будет отправлено Филарету по электронной и обычной почте.

Также Горяйнова отметила, что она и ее общественная организация не намерены давать оценку происходящему в отношениях между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием, а лишь призывают двух руководителей церкви к пониманию.

"Мы просим и почетного патриарха Филарета, и митрополита Епифания к тому, чтобы они нашли общий язык, проявили единство, потому что сейчас непростое для Украины время, и внутренний раздор может сыграть на руку врагу. Мы пришли без требований, а с простой просьбой», - сказала она.