Филарет допускает раскол в новообразованной ПЦУ

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх Филарет заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Почетный патриарх Филарет допускает раскол в новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) и утверждает, что имеет полномочия созывать собор.

Читайте такжеФиларет хочет восстановить УПЦ КП и возглавить ее - СМИ

Об этом он заявил в комментарии ТСН. По словам Филарета, с момента создания ПЦУ его общение с митрополитом Епифанием состоялось не более пяти раз. "Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Поэтому общения нет. Из-за того, что нет общения - а оно должно быть - церковь разделилась поэтому сейчас моя задача как патриарха, сохранить украинскую церковь", - заявил он.

Вместе с тем он утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор.

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх Филарет заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Кроме этого, Филарет подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не ликвидирована. "Он (Киевский патриархат - ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Если есть патриарх, значит, есть и патриархат. Киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть ... И будет патриархат. Причем не будет непризнанным. Придет время, когда будет признанным", - сказал Филарет.

Между тем, Минкульт отметил, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются такими, которые не соответствуют действительности.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что между почетным патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием существуют большие недоразумения и даже серьезный конфликт. В частности, Филарет вроде бы желает восстановить структуру ликвидированной УПЦ КП и свое влияние на церковь, тогда как окружение митрополита Епифания склонно поддерживать "греческий строй" ПЦУ, предложенный Фанаром.

На 14 мая Филарет пригласил архиереев ПЦУ на традиционное для УПЦ КП молитвенное празднование в честь священномученика Макария в Киев во Владимирский собор. Приглашения были посланы на бланках УПЦ КП и подписаны патриархом Киевским и Всей Руси-Украины Филаретом. Кроме того, почетный патриарх отказался признавать УПЦ КП ликвидированной вследствие создания ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

Новая церковь получила статус митрополии, против чего выступал почетный патриарх Филарет.