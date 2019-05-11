Минобразования подготовило ответы на самые распространенные вопросы о вступительной кампании-2019

На сайте МОН пока размещены два блока Q&A - для поступающих на бакалавра и на магистра.

Министерство образования и науки подготовило ответы на самые распространенные вопросы по вступительной кампании в вузы 2019 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, ответы опубликованы сегодня на сайте МОН в разделе «Вступительная кампания 2019»: https://mon.gov.ua/ua/tag/vstupna-kampaniya-2019.

В настоящее время размещены два блока Q&A - для поступающих на бакалавра и на магистра https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2019. В них даны подробные разъяснения о подаче заявлений и документов, представлены минимальные проходные баллы, льготное поступление, дополнительные баллы и коэффициенты, нюансы поступления и перевода на бюджет и пр.

В разделе о магистратуре большой блок вопросов посвящен «ВНО в магистратуру» - поступления на те специальности, куда надо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый вступительный экзамен по праву и общим учебным юридическим компетентностям (ЕПВЭ).

Генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров отметил, что основная фаза вступительной кампании начнется 1 июля, когда стартует регистрация электронных кабинетов. Однако в целом процесс поступления имеет несколько различных блоков. Например, уже 13 мая начнется регистрация на ЕВЭ и ЕПВЭ для поступающих в магистратуру по ряду специальностей.

В ближайшее время также планируется опубликовать Q&A по поступлению на младшего специалиста, а также видеоразъяснения и инфографики по различным направлениям поступления.

Отдельно предполагается, что в последнюю неделю июня заработает горячая телефонная линия МОН. А уже сейчас вопросы о поступлении, которые не отражены в размещенных Q&A, можно присылать на ящик vstup2019@mon.gov.ua или задавать их в официальной Facebook-группе «Вступ 2019» https://www.facebook.com/groups/769157383262189/

В пресс-службе напомнили, что ранее Министерство образования и науки создало серию видеороликов, где даны ответы на самые распространенные вопросы о поступлении в учреждения профобразования.