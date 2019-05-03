В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО: кто может зарегистрироваться

Дополнительная сессия ВНО в этом году продлится с 26 июля по 11 августа.

Сегодня, 3 мая, стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования. Регистрация продлится до 20 мая включительно.

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Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

• принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрировались для участия во внешнем оценивании в основной период;

• проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

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• по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

• должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по предметам, по которым им будут засчитаны результаты внешней оценки как оценки за государственную итоговую аттестацию).

Дополнительная сессия ВНО в этом году продлится с 26 июля по 11 августа.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО состоится 21 мая-13 июня, тесты будут сдавать 355 тысяч человек. В целом ВНО будет проходить по 11 предметам.