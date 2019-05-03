С начала года зафиксировано 23 инцидента физической агрессии в отношении журналистов

За два первых месяца весны зафиксировано 10 физических атак на журналистов.

С начала текущего года зафиксировано 23 случая применения силы к журналистам.

Об этом сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

"За два первых месяца весны зафиксировано 10 физических атак на журналистов: в марте - 8, в апреле - 2 инцидента. Всего же за 4 месяца этого года зафиксировано 23 случая применения силы к журналистам. В апреле-марте всего - 3 атаки - зафиксировано в Киеве и области", - говорится в сообщении.

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Также 2 нападения произошли на Волыни, кроме того, на территории Западной Украины произошло еще 3 инцидента - в Закарпатье, Буковине и Ивано-Франковщине.

Кроме того, силу к журналистам применяли в Одессе и Житомире - было зафиксировано по одному нападению в каждом регионе.

Мониторинг Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Данные обнародованы 3 мая - во Всемирный день свободы прессы.