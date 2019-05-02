По делу о трагедии 2 мая вынесен один приговор, в суд направлены еще три обвинительные акты – МВД

Также Сергей Яровой отметил, что за период с 2017 года по настоящее время в указанном уголовном производстве допрошено в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

В суд направлены три обвинительные акты относительно трагедии 2 мая в Одессе, еще одному лицу вынесен приговор.

Об этом сегодня, 2 мая, сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

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«В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты в отношении 3 лиц», - сказал Сергей Яровой.

Также Сергей Яровой отметил, что за период с 2017 года по настоящее время в указанном уголовном производстве допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

«Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом свыше 2 Тб. В результате составлены 222 протокола осмотра фото и видео материалов», - добавил Сергей Яровой.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Продолжаются осмотры и систематизация видео файлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе ограничат доступ на Куликово поле и на Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года. По периметру указанных мест будут находиться работники полиции. Вход к местам проведения мероприятий будет осуществляться только через фильтрационные пункты.

Вчера на въезд в Одессу был введен контроль.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.