Годовщина трагедии 2 мая: на въезд в Одессу введен контроль

На всех локациях, в местах проведения массовых мероприятий, будут работать фильтрационные пункты и кинологи.

Сегодня в связи с пятилетней годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года на въезд в Одессу введен контроль.

Об этом во время совещания оперативного штаба подразделений МВД, прошедшего в Одессе, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Департамент коммуникации МВД.

По его словам, ежегодно 2 мая в Одессе ожидается проведение большого количества массовых мероприятий.

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«Некоторые деструктивные силы пытаются использовать их в свою пользу и раскачать ситуацию не только в Одессе, но и по всей стране. Задание правоохранителей этого не допустить… Уже сегодня вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств», - сказал Яровой, отметив, что контроль введен с 18.00.

По его словам, для обеспечения правопорядка в Одессе завтра будет привлечено 2,5 тыс. человек личного состава из области и приданные силы и средства, в том числе 650 военнослужащих Нацгвардии.

«Завтра на боевом дежурстве будут находиться все подразделения - взрывотехники, патрульные, пиротехники, пожарные расчеты, следственно-оперативные группы, полиция диалога и пограничники», - отметил Яровой.

Также на всех локациях, в местах проведения массовых мероприятий, будут работать фильтрационные пункты и кинологи.

Кроме того, для сбора и анализа информации будет круглосуточно работать ситуационный центр.

Яровой также подчеркнул, что завтра в 9.00 начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, также временно ограничат движение транспорта. Все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе ограничат доступ на Куликово поле и Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года. По периметру указанных мест будут находиться работники полиции. Вход к местам проведения мероприятий будет осуществляться только через фильтрационные пункты.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.