Анализ слюны станет в ряд с анализом мочи и крови

Исследователи из США составили карту белков слюны, сообщает Reuters. Всего они определили 1116 уникальных белков. Работа ученых может помочь в разработке систем для диагностики заболеваний, не требующих забора крови у пациента.

Для составления карты ученые отобрали образцы слюны у 23 здоровых мужчин и женщин различной расовой принадлежности. Для определения белкового состава слюны исследователи использовали метод масс-спектрометрии.

Первичный анализ выявил в слюне белки, которые играют определенную роль в развитии таких заболеваний как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рак груди, рак молочной железы, диабет.

Один из исследователей, Фред Хейген из Университета при Медицинском Центре Рочестера в Нью-Йорке, рассказал, что около 20 процентов белков, присутствующих в слюне, также обнаружены среди белков крови. Таким образом, система диагностики заболеваний, основанная на анализе слюны, может стать альтернативной традиционным тестам.

Лента.ру