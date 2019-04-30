Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в мае (видео)

В последний месяц весны начнем беспокоиться о своем жилье по-новым правилам, изменят формат документа о техосмотре транспорта, а ЕСВ надо будет платить по другим реквизитам.

В мае украинцев ждет несколько изменений. В частности, будем по-новому платить за газ, а также изменения коснутся и транспортной сферы.

С 1 мая начнем беспокоиться о своем жилье по-новым правилам. Главная новация – украинцы должны будут самостоятельно организовывать уход за своими домами.

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С 1 мая в Украине подешевеет цена газа для населения. Кабмин и Нафтогаз согласовали снижение цены газа для населения на 3,5%. Его стоимость для бытовых потребителей составит с 8,55 до 8,25 грн за кубометр.

С мая будут функционировать новые счета для уплаты единого социального взноса. До конца апреля еще возможно использование «старых» счетов для зачисления ЕСВ. А со 2 мая деньги с них будут возвращаться плательщикам как «невыясненные поступления».

С 1 мая будут внедрены новации в автотехосмотре. Водители будут обязаны закрепить метку справа вверху ветрового стекла, с внутренней стороны.

С мая украинцы смогут переносить свой номер при смене оператора. Эта услуга называется MNP (Mobile Number Portability – перенос мобильного номера).