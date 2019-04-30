В оккупированном Симферополе заметили большую колонну БТР и "Градов" (фото)
По оккупированному Симферополю утром 30 апреля прошла большая колонна военной техники.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Было замечено не менее 15 бронетранспортеров, 5 машин залпового огня «Град», по 5 артиллерийских орудий различного калибра, несколько зенитно-ракетных комплексов, в том числе С-300.
Отмечается, что технику могут перегонять для участия в параде 9 мая.
Российские военные 9 мая проведут в городах Крыма парады по случаю празднования окончания Второй мировой войны. В мероприятиях примут участие около пяти тысяч российских военнослужащих и более 100 единиц техники, утверждает пресс-служба Черноморского флота России.
9 мая 2018 года в Симферополе, Севастополе и Керчи состоялись военные парады и акции «Бессмертный полк», в которых принимали участие, среди прочих, школьники и студенты.
В аннексированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник «День победы», как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.
В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.