В оккупированном Симферополе заметили большую колонну БТР и "Градов" (фото)

Российские военные 9 мая проведут в городах Крыма парады по случаю празднования окончания Второй мировой войны.

По оккупированному Симферополю утром 30 апреля прошла большая колонна военной техники.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Было замечено не менее 15 бронетранспортеров, 5 машин залпового огня «Град», по 5 артиллерийских орудий различного калибра, несколько зенитно-ракетных комплексов, в том числе С-300.

Отмечается, что технику могут перегонять для участия в параде 9 мая.

Российские военные 9 мая проведут в городах Крыма парады по случаю празднования окончания Второй мировой войны. В мероприятиях примут участие около пяти тысяч российских военнослужащих и более 100 единиц техники, утверждает пресс-служба Черноморского флота России.

9 мая 2018 года в Симферополе, Севастополе и Керчи состоялись военные парады и акции «Бессмертный полк», в которых принимали участие, среди прочих, школьники и студенты.

В аннексированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник «День победы», как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.