Ющенко подтвердил, что долг Украины России составляет 2 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на сегодня Украина задолжала России 2 млрд. долларов за потребленный с начала года газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Крыму.

В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что власть не смогла решить этот вопрос.

«К сожалению, властью, компетентной властью, до сих пор не дан ответ», - сказал он.

Президент также сообщил, что поручил правительству и премьер-министру безотлагательно сформировать директивы и отправить делегацию в Москву для переговоров.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что эти переговоры должны начаться уже на этой неделе. По его мнению, на них должна идти речь об объемах и условиях поставок газа в 2008 году.

Глава государства отметил, что на политическом уровне эти вопросы были решены в рамках переговоров между президентами Украины и России. В.ЮЩЕНКО назвал эти договоренности знаковыми для двух сторон, пользуясь случаем поблагодарив российскую сторону и экспертов, которые принимали участие в переговорах.

Однако, по словам Президента, реальная ситуация оказалась не такой простой и оптимистичной, как на уровне политических договоренностей.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что недавно имел разговор с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, во время которого было подтверждено, что упомянутые договоренности глав государств остаются в силе.