В Сумах более 500 человек почтили память Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие почтили память Великого Кобзаря, возложили цветы к подножию памятника и декламировали стихи поэта.

Читайте такжеВо Львове отметили 201-ую годовщину со дня рождения Шевченко«Великий Кобзарь стал знаковой личностью не только украинской, но и мировой культуры. Он дал нам яркий пример того, как надо любить свою землю. Шевченко осознавал свою пророческую миссию воскресителя народного духа, национальной памяти, украинского Слова, ибо слово является мощной силой, способной поднять с колен. Шевченко был одним из самых мощных символов Революции Достоинства, его слово помогает и сейчас отстаивать целостность и независимость на востоке Украины. А главное - он объединяет украинское общество на принципах социальной справедливости, равноправия в отношениях между народами-соседями, единения в семье европейских народов», - обратилась к сумчанам секретарь Сумского городского совета Татьяна Гончаренко.

Почтить память Шевченко на митинг пришли сегодня также председатель облгосадминистрации Николай Клочко, представители общественности, духовенства и народный депутат Украины Олег Медуница.

«Сегодняшние воины, волонтеры и все, кто борется за свободу Украины, могут называть себя сыновьями Тараса Шевченко. Он также был воином. Он знал тяготы военной службы, не жалел себя никогда, говорил правду в глаза», - отметил епископ Сумской и Ахтырский УПЦ КП Мефодий.

Мероприятия до 201-летию со дня рождения Кобзаря для сумчан продолжились благотворительным фестивалем украинских традиций «От рода к народу» в сквере Шевченко и концертной программой «С любовью к Тарасу» в областной филармонии. А 10 марта сумчан приглашают присоединиться к акции «Звучит Шевченко через века», особенностью которой станет чтение стихов Кобзаря в унисон командами от каждого высшего учебного заведения Сум.