В "Межигорье" задержали россиянина с картами Донецкой области
02:26, 08 марта 2015Общество
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Бойцы Национальной гвардии Украины задержали гражданина России, который пытался проникнуть на территорию резиденции "Межигорье" в Киевской области.
Мужчина пытался оказать сопротивление военным / УНИАН
Как передает "5 канал", инцидент произошел в ночь на субботу, 7 марта.
Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление военным. Согласно информации, им оказался житель оккупированной Евпатории (Крым).
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При поверхностном осмотре у задержанного обнаружили паспорта гражданина России и Украины, опасную бритву, заточку, карты Донецкой области и территории РФ с неизвестными пометками.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия мужчину передано правоохранителям.
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