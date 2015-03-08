В "Межигорье" задержали россиянина с картами Донецкой области

02:26, 08 марта 2015
Общество
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Бойцы Национальной гвардии Украины задержали гражданина России, который пытался проникнуть на территорию резиденции "Межигорье" в Киевской области.

/ УНИАН

Как передает "5 канал", инцидент произошел в ночь на субботу, 7 марта.

Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление военным. Согласно информации, им оказался житель оккупированной Евпатории (Крым).

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При поверхностном осмотре у задержанного обнаружили паспорта гражданина России и Украины, опасную бритву, заточку, карты Донецкой области и территории РФ с неизвестными пометками.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия мужчину передано правоохранителям.

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