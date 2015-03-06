Суд оставил под стражей расстрелявшего из автомата волонтера милиционера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следственным управлением прокуратуры Донецкой области начато уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Милиционеру сообщено о подозрении в совершении данных правонарушений. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

В частности, во время досудебного расследования установлено, что 17 декабря 2014 года помощник начальника Чутовского районного отдела Управления МВД Украины в Полтавской области нес службу на блокпосту, расположенном в г. Константиновка Донецкой области. Остановив один из автомобилей для проверки документов, в результате конфликта между правоохранителем и пассажирами авто, милиционер расстрелял двух граждан из автомата.

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После совершения указанных уголовных правонарушений правоохранитель не проинформировал свое руководство о факте совершения преступления, фактически скрыв его, и продолжил выполнять свои профессиональные обязанности по постоянному месту службы.

Как сообщал УНИАН, 4 марта и. о. начальника УМВД Украины в Полтавской области Олег Бех сообщил, что в Донецкой области на одном из блокпостов милиционер из Полтавы застрелил волонтера.

По его словам, полтавский милиционер, который нес службу на одном из блокпостов Донецкой области, превысил свои полномочия и убил молодого парня - волонтера, который приехал в зону АТО оказывать помощь бойцам.

Бех сообщил, что 3 марта сотрудники Департамента внутренней безопасности Украины, совместно с коллегами из Донецкой и Полтавской области задержали сотрудника милиции. Сейчас он дает показания. Дело находится в производстве прокуратуры.

При этом начальник милиции отметил, что коллеги задержанного милиционера пытались скрыть это преступление.