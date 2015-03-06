В Керчи задержали крымского татарина, связи с ним нет - Меджлис
В Керчи задержали крымского татарина Асана Чарухова, по предварительным данным, по делу 26 февраля».
Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял.
Отец задержанного сообщил, что связи с сыном нет, и он опасается за его жизнь.
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«Сын работает в Керчи, в больнице, травматологом-хирургом. О том, что его задержали, мне сообщили сотрудники больницы. Все, что я знаю, это то, что он сейчас находится в Симферополе. Связи с ним никакой нет, я не могу с ним поговорить. Сам я нахожусь в Севастополе и собираюсь выезжать в Симферополь искать его», – рассказал отец Асана Чарухова.
Официальных комментариев от крымских «стражей» порядка по этому поводу пока не было.
Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по статье «организация массовых беспорядков» в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого в Крыму задержали 29 января. Он подозревается в организации и участии в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года.
26 февраля прошлого года у стен крымского парламента состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от России. Среди первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с Сергеем Аксеновым.
На следующий день административные здания в Крыму были захвачены так называемыми «зелеными человечками», что привело к оккупации полуострова российскими военными и проведению так называемого «референдума» 16 марта.
По его результатам Россия аннексировала полуостров.