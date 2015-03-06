В Керчи задержали крымского татарина, связи с ним нет - Меджлис

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял.

Отец задержанного сообщил, что связи с сыном нет, и он опасается за его жизнь.

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«Сын работает в Керчи, в больнице, травматологом-хирургом. О том, что его задержали, мне сообщили сотрудники больницы. Все, что я знаю, это то, что он сейчас находится в Симферополе. Связи с ним никакой нет, я не могу с ним поговорить. Сам я нахожусь в Севастополе и собираюсь выезжать в Симферополь искать его», – рассказал отец Асана Чарухова.

Официальных комментариев от крымских «стражей» порядка по этому поводу пока не было.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по статье «организация массовых беспорядков» в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого в Крыму задержали 29 января. Он подозревается в организации и участии в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года.

26 февраля прошлого года у стен крымского парламента состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от России. Среди первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с Сергеем Аксеновым.

На следующий день административные здания в Крыму были захвачены так называемыми «зелеными человечками», что привело к оккупации полуострова российскими военными и проведению так называемого «референдума» 16 марта.

По его результатам Россия аннексировала полуостров.