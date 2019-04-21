Украинцы получили более трех миллионов ID-карт: перед вторым туром выборов их выдавали в усиленном режиме

В течение последних трех дней перед началом голосования выдали более 15 тысяч ID-карт.

Начиная с 2016 года граждане Украины оформили 3,2 миллиона ID-карт. В течение последних трех суток перед голосованием во втором туре Государственная миграционная служба организовала дежурство своих работников для своевременной выдачи документа.

Об этом сообщают в пресс-службе ГМС.

Отмечается, что в течение последних трех дней перед началом голосования выдали более 15 тысяч ID-карт.

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«С целью содействия свободному волеизъявлению граждан Украины во время повторного голосования на очередных выборах президента Украины, Миграционная служба организовала дежурство сотрудников, которые обеспечивают выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карт», — сообщают в ГМС.

Отметим, что основанием для голосования на выборах является наличие у гражданина паспорта старого образца или ID-карты.

Ранее сообщалось, что Минюст готовит законопроект об онлайн смене прописки для владельцев ID-карт.

Напомним, в ноябре 2016 года в Украине начали выдачу «пластиковых паспортов» — ID-карт с фото гражданина и чипом, куда записаны данные владельца, а также могут быть занесены отпечатки пальцев и цифровая подпись.