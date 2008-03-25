Виноделы угрожают Тимошенко крестьянским бунтом

Виноградари и виноделы Украины просят правительство постепенно, на протяжении 3-5 лет, снижать ввозную пошлину на вино и виноматериалы в рамках работы во Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора ассоциации «Виноградари и виноделы» Дмитрий ВОЛОШЕНКО сообщил, что в рамках вступления Украины в ВТО достигнута договоренность о снижении ставок ввозной пошлины на ряд товаров. В частности, ввозная пошлина на группу товаров 220421-220429 (вина виноградные, включая вина крепленые, сусло-виноградные) будет снижена с 2-3 евро за литр до 0,3-0,4 евро за литр, то есть в 5-10 раз.

По мнению председателя ассоциации «Виноградари и виноделы Крыма» Игоря БАЛАБАДЬКО, в результате такого резкого снижения ввозной пошлины на вина резко вырастут объемы импорта виноматериалов и винодельческой продукции.

По его словам, виноделы и виноградари выступают за поэтапное снижение ввозной пошлины в течение 5 лет, с первым понижением с 2009 года.

Виноградари отмечают, что украинские производители находятся в неравных условиях с европейскими, поскольку ЕС предусматривает ряд дотаций виноградарям, в частности, на регенерацию, на перегонку излишков вина и т.д.

По словам И.БАЛАБАДЬКО, украинскому правительству необходимо сделать вхождение в ВТО плавным. В случае если правительство не прислушается к просьбам виноградарей, отметил он, они будут вынуждены устроить «крестьянский бунт».

По словам председателя правления ОАО «Виктория» Владислава ПЛЕШИВЦЕВА, на сегодняшний день цены на украинские виноматериалы колеблются в границах 2,50-7 грн. за литр, цена на молдавские виноматериалы - примерно на таком же уровне. При этом европейские виноматеарилы можно приобрести от 1-1,5 грн. за литр, что, по его словам, объясняется дотациями на гектар виноградника в ЕС.

Как отметил В.ПЛЕШИВЦЕВ, украинским производителям будет сложно конкурировать в таких условиях с европейскими.