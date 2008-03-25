Украина переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 30 марта, в 3 часа по киевскому времени на территории Украины переводом стрелки часов на один час вперед вводится «летнее» время на период до 26 октября 2008 года.

Традиционно переход на «летнее» время осуществляется в последнее воскресенье марта.

Практика ежегодного перехода на «зимнее» и «летнее» время действует сегодня более чем в 100 странах мира. В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных традиций. Впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году. В СССР переход на «летнее» время первый раз состоялся в 1917 году, а с 1981 года «летнее» и «зимнее» время вновь начало регулярно действовать.

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