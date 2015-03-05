В Крыму пропала связь с отцом арестованного активиста

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Крымскую полевую миссию по правам человека.

«Он планировал в Киеве дать комментарии прессе и должен был вернуться в Крым. На данный момент родственники не могут с ним связаться и выражают опасения, что его могли похитить с целью оказать давление на Александра Костенко», - сообщает адвокат Дмитрий Сотников.

По информации Крымской полевой миссии, отец Александра Костенко был в Киеве. Но он срочно уехал обратно в Крым после звонка второго сына Евгения, который сообщил, что сотрудники ФСБ снова проводят обыск в их квартире в Симферополе.

Читайте такжеВ Крыму активиста Майдана посадили на 2 месяца за избиение беркутовцевВ среду, 4 марта, он сообщил Евгению, что въехал в Крым, и после этого связь с ним пропала.

Как сообщалось ранее, активиста крымского Евромайдана Александра Костенко арестовали в Крыму 8 февраля. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «Б» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса России («умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).

Российские правоохранительные органы обвиняют его в том, что он бросил камень в сотрудника украинского МВД в Киеве 18 февраля 2014 года.

Сейчас Александр находится в СИЗО-1 Симферополя. Он заявил, что к нему применяются пытки.