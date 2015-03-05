Черкасский облсовет просит создать в Холодном Яру национальный природный парк

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты Черкасского облсовета приняли сегодня на очередной сессии.

Депутаты также просят Минэкологии провести круглый стол по этому вопросу с участием Государственного агентства лесных ресурсов украины, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства культуры, Кабинета министров и народных депутатов.

Читайте такжеВ Холодном Яру открыт памятник Небесной сотнеСправка УНИАН. Холодный Яр - реликтовый лесной массив площадью 6804 га в центре Украины на территории Чигиринского и Каменского районов Черкасской области, который имеет историческое и природоохранное значение.

На его территории сосредоточено около 150 уникальных исторических, археологических, культурных, природных объектов, которые требуют целостного подхода к сохранению, охране, использованию и комплексных научных исследований.