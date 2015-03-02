Гуманитарная помощь в Украине необходима 5 миллионам человек - ООН

В ООН считают, что могут оказать помощь 3,2 миллионам этих людей. Об этом в интервью Радио Свобода заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Волкер.

«Нам известно, что на оккупированных сепаратистами территориях остается около двух миллионов человек. Отдельно мы считаем еще два миллиона людей, живущих вдоль линии соприкосновения, в частности в Дебальцево. Кроме них, есть еще несколько сотен тысяч людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и находятся в настоящее время в областях, граничащих с зоной конфликта. Кроме этих людей, еще насчитывается не менее 300 тысяч переселенцев в других областях Украины», - сказал координатор ООН.

Читайте такжеООН: В результате военных действий на Донбассе погибли почти 6 тысяч человекВолкер отмечает, что им всем нужны лекарства, бытовые вещи, питание, питьевая вода, возможности трудоустройства, жилье.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на конец февраля количество внутренних переселенцев в Украине превысила 700 тысяч человек.