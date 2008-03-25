Для больных туберкулезом создадут закрытые отделения с принудительным лечением

В Украине в туберкулезных диспансерах будут создавать закрытые отделения с принудительным лечением больных туберкулезом, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН по его словам, такие закрытые отделения будут предназначаться для туберкулезных больных, которые избегают лечения.

“Следует изолировать людей, которые сознательно не хотят проходить противотуберкулезную терапию. Такие пациенты угрожают семье и обществу. Об этом, кстати, уже давно нас просят и врачи-фтизиатры, и именно это поможет прервать эпидемическую цепь дальнейшего распространения в Украине туберкулеза”, – пояснил В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр отметил, что в настоящее время в Украине сложилась “катастрофическая ситуация со стойкими мультирезистентными формами туберкулеза: у нас нечем лечить таких больных - те лекарства, которые еще вчера были эффективными, сегодня уже не действуют”.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что, обычно, вылечить больного туберкулезом обходится государству в несколько тысяч гривен. “А стоимость лечения больного с мультирезистентной формой туберкулеза достигает 200 тысяч. Поэтому здесь сверхважным фактором является профилактика и своевременное выявление туберкулеза. Иначе мы никогда не преодолеем эпидемию", – заявил министр.

По информации В.КНЯЗЕВИЧА, Украина в последнее время имеет стабильные показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза, при этом отсутствует всплеск детской заболеваемости.

“Среди общего количества больных больше всего мужчин – 84-86%. Обычно, это люди асоциальные. Однако до 1,5% больных туберкулезом являются состоятельными людьми. Беспокоит то, что в Украине остается высокий уровень заболеваемости среди врачей-фтизиатров”, - сообщил министр.