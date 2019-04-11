СМИ узнали, что Алла Пугачева пережила выкидыш

Когда Примадонна была замужем за Киркоровым, у нее случился выкидыш.

Ради карьеры Примадонне пришлось пожертвовать самым дорогим: на пике славы Алла Пугачева сделала аборт, о чем впоследствии сильно пожалела.

После этого у певицы возникли проблемы со здоровьем, пишет "СтарХит", ссылаясь на недавно вышедшую в эфир росТВ передачу "Основано на реальных событиях". Врачи даже поставили артистке неутешительный диагноз - "бесплодие".

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"Казалось, что со временем она смирилась с этим, но несколько лет спустя у Примадонны вновь возникло сильное желание вновь стать мамой. На тот момент она была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради достижения желаемого Алла Борисовна обращалась к лучшим врачам, и, неожиданно для нее самой, старания увенчались успехом: певица забеременела", - рассказывают СМИ.

Но, как оказалось, радость звезды была недолгой — случился выкидыш, артистка впала в депрессию.

"Был бы мальчик", — делилась она после трагедии и с грустью добавляла: "Если ничего не получится, буду рожать песни", - пишет "СтарХит".

Ранее в сети появились кадры с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой. На них Примадонна предстала с новой прической - прямой челкой и удлиненным каре. Также она вернулась к естественному цвету волос.