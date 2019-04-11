Эксперт объяснил, возможно ли спасти Крымский мост от обрушения

С Крымским мостом связан целый комплекс проблем, отметил эксперт.

Кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар рассказал, возможно ли спасти Крымский мост от обрушения, если сейчас в авральном режиме начать работы по его укреплению.

Как он объяснил в интервью "Апострофу", мост состоит из частей, а его основа - опоры, а на них - полотно. Полотно можно укреплять, а вот опоры - нет.

Читайте такжеКрымский мост будет снесен: эксперт объяснил, как это произойдет (видео)

"Что сейчас уже можно сделать, если сваи стоят? Еще поставить? Тогда судоходства не будет. Там ведь одна опора треснула, но ее укрепили стяжками. Если будут трещать опоры дальше, значит, будут лить бетон и стягивать ее. Но в таком случае опора будет становиться тяжелее и влиять на просадку, и те сваи, которые рассчитывались на один вес, а получается другой, станут проседать. Тут целый комплекс проблем", - подчеркнул российский ученый.

"Вот есть понятие "ада". В геологическом отношении ад – это Керченский пролив, где изваяли этот мост. Изваять можно абсолютно все, даже ракету из навоза, но она же не полетит", - подытожил Медовар.

Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.