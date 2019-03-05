При строительстве Крымского моста произошло новое ЧП (фото)

Местные жители рассказали, что при проведении строительных работ были повреждены водопроводные трубы.

У оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

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В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми. Об этом сообщает Керчь Info.

Ранее таким же образом на этом участке был поврежден газопровод, была проведена соответствующая замена газовых сетей.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.