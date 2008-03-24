Басс: выборы в Киеве плохо отразятся на инвестициях

Выборы мэра Киева негативно отразятся на инвестиционной привлекательности столицы. Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, выборы всегда негативно отражаются на инвестиционной активности. «Речь идет о рисках, так как любой инвестор, отечественный, а особенно зарубежный, анализирует риски. Очень часто юридические риски, связанные с изменением власти и в стране и городе, отражаются на рейтингах, в том числе и на инвестировании в конкретные проекты», - отметил Д.БАСС и добавил: «Я думаю, что, конечно же, будет определенная пауза и многие инвесторы могут занять выжидающую позицию».

Вместе с тем, Д.БАСС подчеркнул, что «этот риск мы не берем во внимание, так как на сегодняшний день нам необходимо показывать стабильную работу. Для строительства метро, дорог и мостов, что является для нас приоритетом, мы должны искать партнеров уже сегодня».