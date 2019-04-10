На Ривненщине недалеко от международной трассы выбросили тысячи буханок хлеба с плесенью (фото, видео)

На буханках видна львовская маркировка.

Тысячи буханок хлеба с плесенью обнаружили жители Козинского объединенной территориальной общины Радивиловского района в поле недалеко от трассы «Киев-Чоп». С информацией об этом они обратились в полицию.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, сегодня полицейские проводят проверку и ищут злоумышленников, которые привезли на Ривненщину этот груз. Сейчас, как говорит Антон Крук, известно, что хлебобулочные изделия изготовлены на одном из львовских заводов. Об этом свидетельствует маркировка на их упаковках. Завезены они в область, по мнению полицейских, ночью. По предварительным предположениям, для этого был использован грузовой «бус». Именно таким транспортным средством, по убеждению Антона Крука, можно было доставить такое количество испорченного хлеба, которое находится сейчас на поле в Радивиловском районе.

Когда злоумышленников найдут, им грозит наказание согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности — от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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