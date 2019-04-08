В Днепре за убийство патрульных экс-боец "Торнадо" приговорен к пожизненному заключению

Бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» 36-летний Александр Пугачев, который в Днепре в 2016 году застрелил двух патрульных полицейских, приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Читайте такжеОбвинение требует пожизненного для экс-бойца "Торнадо", застрелившего полицейских в Днепре (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, приговор Пугачеву вынес сегодня Кировский суд Днепра.

Осужденный своей вины не признал, со следствием он не сотрудничал.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2016 года в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» (на тот момент 34-летний) Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского Максима Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, а также ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная Ольга Макаренко умерла во время операции.

Во время столкновения с полицейскими Пугачев также был ранен, его задержали в больнице. Как выяснилось позже, он находился в розыске за совершение других преступлений.

Кировский районный суд Днепра начал рассмотрение дела в отношении Пугачева 17 февраля 2017 года.

Пугачев обвинялся по 5 статьям Уголовного кодекса, в частности в умышленном убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).