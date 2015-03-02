Первая неделя весны принесет в Украину дожди и 14 градусов тепла

В течение 2-8 марта через Украину пройдут атмосферные фронты, которые принесут влажную погоду в большинство областей, сообщает Opogode.ua.

2 марта дожди пройдут местами, 3 марта осадки увеличится, ожидаются дожди, мокрый снег, а местами даже сильные осадки. 4 марта в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, выпадет мокрый снег, возможно с дождем. 5 марта осадки прекратятся, лишь на севере предполагается небольшой дождь. 6 марта в Украину придет ненастье с дождями и мокрым снегом, в южной части осадки достигнут значений сильных, 7-8 марта существенные осадки в Украине маловероятны.

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Температура воздуха в первой половине недели ожидается относительно высокой. Ночью она составит 0-5 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла. 2 марта на юге местами до 10-14 градусов тепла. Во второй половине недели начнется незначительное похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов мороза, на западе 7-8 марта возможно до 10 мороза, днем ​​ожидается 0-5 градусов тепла.

В Киеве в течение недели осадки будут чередоваться с прояснениями. Такая переменчивая погода характерна для межсезонья. Дождь вероятен в столице 2-3 марта, 4-5 марта без существенных осадков, 6 марта - дождь и мокрый снег, 7-8 марта - преимущественно сухо. Температура воздуха будет колебаться ночью от 1-4 тепла до 0-3 мороза, а днем ​​она составит в начале недели 3-6 тепла, в конце недели похолодает до 1-3 градусов тепла.