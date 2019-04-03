Тина Кароль порадовала фанатов неожиданной новостью (фото)

Премьера нового совместного трека и клипа состоится 4 апреля.

Популярная украинская певица Тина Кароль и известная группа "Бумбокс" заявили о выпуске нового совместного сингла под названием "Безодня".

Читайте такжеТина Кароль очаровала сеть нежным фото

Об этом артистка и группа "Бумбокс" объявили на своих страницах в Instagram.

Премьера нового совместного трека и клипа состоится 4 апреля в 20:00 по киевскому времени.

На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала постер-анонс совместного сингла и клипа. На нем артистка появилась в красном платье в цветочный принт, обнажив плечи. Лидер "Бумбокса" позирует в черном наряде.

Ранее украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, ошарашила сеть слишком откровенным фото.