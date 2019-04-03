Тина Кароль порадовала фанатов неожиданной новостью (фото)
15:47, 03 апреля 2019Общество
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Премьера нового совместного трека и клипа состоится 4 апреля.
Кароль споет с группой "Бумбокс" / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль и известная группа "Бумбокс" заявили о выпуске нового совместного сингла под названием "Безодня".
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Об этом артистка и группа "Бумбокс" объявили на своих страницах в Instagram.
Премьера нового совместного трека и клипа состоится 4 апреля в 20:00 по киевскому времени.
На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала постер-анонс совместного сингла и клипа. На нем артистка появилась в красном платье в цветочный принт, обнажив плечи. Лидер "Бумбокса" позирует в черном наряде.
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