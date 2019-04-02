В ПЦУ заявили о преследовании духовенства и верующих в ОРДЛО и Крыму

Представитель Православной церкви Украины призвал ОБСЕ проводить постоянный мониторинг нарушений религиозной свободы на оккупированных территориях, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил о систематическом преследовании духовенства и верующих ПЦУ в ОРДЛО и Крыму со стороны оккупантов.

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Как говорится на странице архиепископа в Facebook, об этом он заявил во время выступления на встрече с представителями ОБСЕ. «На этой сессии хочу обратить ваше особое внимание на систематическое преследование духовенства и верующих Православной украинской церкви, которое происходит на оккупированных территориях Украины - в Крыму и отдельных районах Донбасса, со стороны тех, кто их сейчас контролирует», - заявил он.

По словам владыки, в Крыму российские власти хотят отобрать у верующих единственный в Симферополе украинский православный храм святых Владимира и Ольги и ликвидировать храм в Евпатории как «незаконный».

«Архиепископ Климент - лидер украинской православной общины Крыма - подвергается постоянному давлению. 3 марта этого года в Симферополе его держала полиция на протяжении 9 часов по абсурдным обвинениям: якобы он украл религиозные предметы из своего храма и ругался в общественном месте. Архиепископ Климент возглавляет правозащитную миссию нашей церкви, и мы оцениваем преследование его со стороны российских властей как давление на лидера украинской общины Крыма и правозащитника», - подчеркнул архиепископ Евстратий.

По его словам, в оккупированных районах Донбасса было объявлено требование ко всем религиозным общинам пройти «регистрацию». «Это требование является незаконным, поскольку объявлено так называемыми «республиками» - никем не признанными преступными организациями. Однако отсутствие «регистрации» грозит всем религиозным общинам, за исключением Московского патриархата, запретом на деятельность и конфискацией всей собственности», - подчеркнул архиепископ.

Представитель ПЦУ призвал ОБСЕ проводить постоянный мониторинг нарушений религиозной свободы в Крыму и отдельных районах Донбасса. «Только международное внимание и требование к России соблюдать права человека способны предотвратить ухудшение ситуации на этих территориях», - резюмировал он.