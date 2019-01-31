Россия начала гибридную войну против Украинской церкви в 1991 году – Зоря

По словам архиепископа, это произошло после того, как «собор Украинской церкви в Киево-Печерской лавре принял решение, что на основании канонов исторической традиции и того, что Украина стала независимым государством, Украинская церковь должна быть автокефальной, то есть административно независимой».

Россия начала гибридную войну против Украинской церкви в 1991 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола в Киеве.

«Если Украина открыто столкнулась с гибридной войной в 2014 году, то Украинская церковь с этой гибридной войной столкнулась в 1991 году, сразу после провозглашения независимости», - заявил он.

По словам владыки, это произошло сразу после того, как «собор Украинской церкви в Киево-Печерской лавре единогласно принял решение, что на основании канонов исторической традиции и того, что Украина стала независимым государством, Украинская церковь должна быть автокефальной, то есть административно независимой».

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Он отметил, что сразу после этого собора было сделано все, чтобы «осуществить переворот в руководстве церкви по тому же сценарию, по которому происходил захват Крыма и создавали фейковые «народные республики» в Донецке и Луганске, по тому же сценарию Украинская церковь была частично присвоена Москвой до сих пор твердо удерживается ею».

Архиепископ убежден, что Москва продолжает удерживать часть православных приходов, чтобы «не допустить сакрального признания того, что украинский народ - это отдельный народ, Украина является настоящим государством, поскольку это две основных опоры для существования поместной церкви».