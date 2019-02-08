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В Крыму оккупационные власти хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви

22:00, 08 февраля 2019
Общество
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В Крыму хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) на странице в Facebook.

"«Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются во всеобщей молитве - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - говорится в сообщении.

"Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение. Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - отметил Евстратий.

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Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Интронизация митрополита Киевского и всей Украины Епифания состоялась 3 февраля 2019 года во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.

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Теги: #окупанти#Симферополь#Крим#ПЦУ