Первые весенние дни принесут в Украину небольшое похолодание

В понедельник, 2 марта, температура воздуха в Украине ночью ожидается на уровне 0-5° тепла, на востоке около 0°; днем 4-9° тепла, в западных областях и на крайнем юге 9-14°. Об этом сообщает ZN.UA.

В западных, северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой дождь, на западе страны местами умеренный, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - небольшой дождь; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

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Во вторник, 3 марта, по всей Украине, кроме крайнего востока, ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части 7-12°.

В Киеве - временами дождь; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.