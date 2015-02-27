На выходных в Украине ожидается теплая погода, а дожди будут чередоваться с солнцем

В воскресенье на севере и западе пройдут дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха существенно не изменится, днем ​​ожидается 2-9 тепла, на Закарпатье и в южной части в субботу местами до 10-15 градусов тепла. Ночью 0-6 градусов тепла, на северо-востоке местами 0-3 мороза. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части преимущественно без осадков, лишь 1 марта местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-8 тепла, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.

В северных областях без осадков, 1 марта местами дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

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В центральной части существенные осадки не предусматриваются. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В восточных областях будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, местами 0-2 мороза, днем ​​2-7 тепла.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-9 градусов, в субботу местами 10-15 тепла.

В Киеве 28 февраля преимущественно без осадков, 1 марта местами дождь. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем ​​3-6 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.