В Польше стало рождаться больше украинских детей: какую помощь получают родители

В Кракове в 2018 году зарегистрировали около 200 новорожденных украинцев. Это вдвое больше, чем было зарегистрировано в 2017 году.

Управление гражданского состояния в Кракове зарегистрировало в 2018 году примерно 200 новорожденных украинцев, что на половину больше, чем в 2017 году.

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Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на данные городской администрации Кракова.

Согласно сообщению, граждане Украины рожденным в Кракове младенцам дают, в частности, следующие имена: Амелия, Элизабет, Каролина, Мария, Мия, Богдан, Якуб, Михал, Олека и Роман.

В соответствии с данными Малопольского воеводского управления в Кракове, более 19,5 тыс. граждан Украины имеют разрешения на пребывание, выданные Малопольским воеводой. В Кракове может жить более 50 тыс. граждан Украины, пребывание которых легализовано на основании выданных им удостоверений, виз или безвизового туристического движения.

В Польше есть право на единовременную государственную помощь при рождении ребенка, финансовую помощь гмины (самоуправляемая организация жителей определенной территории - УНИАН), помощь на семью и дополнение на семейное пособие при рождении ребенка.

«Такую помощь могут получить иностранцы, находящиеся на территории Польши на основании разрешений на временное и постоянное пребывание, а также в связи с получением статуса беженца или дополнительной защиты», - отмечается в сообщении.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 1 тыс. злотых. Его получают те, чей доход в пересчете на человека в семье не превышает 1922 злотых и если мама ребенка находится под медицинской опекой не позднее, чем с 10 недели беременности до дня родов.

Также 1 тыс. злотых составляет единовременная финансовая помощь гмины при рождении ребенка. На эту помощь имеют право те, чей доход в пересчете на человека в семье не превышает 1 тыс. злотых и когда мать или отец живет в Кракове минимум год до дня рождения ребенка и живет вместе с ребенком в Кракове.

Ходатайство о единовременной государственной и гминной помощи нужно подать в период 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Псобие на семью и дополнение к пособию на семью при рождении ребенка дают тем, чей доход в пересчете на человека в семье не превышает 674 злотых и если мать ребенка оставалась под медицинской опекой не позднее чем с 10 недели беременности до дня родов.

Если мать ребенка не работает и не имеет права на материнскую помощь, то может подать заявление на получение отцовской помощи, которая выплачивается в размере 1 тыс. злотых ежемесячно в течение 52 недель.