В ВР зарегистрировали законопроект, позволяющий откупиться от мобилизации

Как сообщается на сайте ВР, автором соответствующей законодательной инициативы (№2251) является народный депутат Семен Семенченко («Самопомич»).

На данное время текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Семенченко, этот законопроект «призван ввести новое основание отсрочки от мобилизации – уплату специального сбора за отсрочку призыва на военную службу во время мобилизации. Воспользовавшись таким основанием отсрочки, лица, которые не принесли бы значительной пользы в бою, смогут легально (без использования действующих в настоящее время коррупционных схем) оплатить определенную по формулу сумму и быть освобожденными от мобилизации”.

При этом автор законопроекта отмечает, что средства, аккумулированные от специального сбора, смогут быть использованы исключительно на помощь военнослужащим и их семьям, на закупку, ремонт, модернизацию военной техники и пр.

Читайте такжеСБУ: За агитацию в соцсетях против мобилизации можно получить до 8 лет

”Законопроект призван улучшить финансирование воинских формирований Украины и повысить степень моральной готовности к участию в боевых действиях личного состава воинских формирований”, - отмечает пресс-служба Семенченко.

Также подчеркивается, что реализация закона приведет к увеличению доходной части государственного бюджета. В частности, доход от реализации данного закона может составлять 1 364 769 600 грн, отмечали в пресс-службе.