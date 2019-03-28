В Польше уверены, что террор РФ в Крыму не одолеет свободу мысли крымских татар

В связи с массовыми обысками и задержаниями крымских татар в оккупированном Крыму, польские дипломаты заявили, что «огонь ожесточенных не обжигает».

Посольство Польши в Украине выражает убеждение, что террор Российской Федерации в Крыму не одолеет свободу мысли крымских татар.

Об этом говорится в сообщении Посольства Республики Польша в Украине в микроблоге Twitter.

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«Дорогая Россия, почему ты гонишь крымских татар? Ты так испугана свободомыслием нескольких людей, что не заметила, что твой террор их не одолеет? Огонь ожесточенных не обжигает. Крым - это Украина», - отметили польские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, утром в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, 16 человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Российские силовики сообщили о задержании 20 человек.